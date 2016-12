Răzvan Simion confirmă despărţirea de soţia sa. Ce mesaj a transmis acesta

Răzvan Simion confirmă despărțirea de soția sa. Ce mesaj a transmis acesta

În urma numeroaselor zvonuri apărute în presă despre divorțul lui Răzvan Simion, matinalul de la Antena 1, dar și prezentator al X Factor, s-a simțit dator cu o explicație: „Timp de 15 ani am trăit o poveste frumoasă, poveste din care s-au născut cele mai importante ființe din viața mea, copiii mei. De ceva timp drumurile noastre n-au mai fost aceleași și am hotărât că cel mai bine pentru noi, pentru ce putem oferi copiilor noștri este să o luăm pe cărări separate. Într-un mod civilizat, discret, așa cum a fost viața noastră din spatele micului ecran și până în acest moment. Deciziile importante nu sunt niciodată ușor de luat, dar fiecare dintre noi și-a găsit puterea de a face ce a considerat că este mai bine pentru viitor. Copiii sunt fără doar și poate centrul universului nostru și, indiferent de deciziile oamenilor mari, de drumul pe care alegem noi să îl urmăm, ei vor avea întotdeauna dragostea și sprijinul părinților, al nostru, al amândurora.Am încercat întotdeauna ca viața mea personală să nu fie transformată într-un subiect public, de can-can, și le mulțumesc colegilor care mi-au respectat această dorință deși, prin prisma meseriei, au obligația de a alerga după senzațional. Diana, m-ai învățat să trăiesc altfel, să ascult mai atent, să citesc printre rânduri, m-ai învățat că dragostea se poate transforma într-o prietenie sinceră și de durată. Pentru toate astea am să-ți mulțumesc în fiecare zi!”.