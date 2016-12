Răzvan „Krem“: „Rapperii sunt răi şi vor să mă bată“

Răzvan „Krem“: „Rapperii sunt răi și vor să mă bată“

Ştire online publicată Marţi, 05 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Răzvan „Krem” Alexe duce o viață foarte frumoasă după terminarea showului „Românii au Talent”. Are o relație, lumea îl recunoaște pe stradă și este apelat pentru concerte live, mai exact trăiește exact cum își dorește. „Primesc foarte multe priviri urâte pe stradă pentru că rapperii sunt răi și vor să mă bată. Am noroc că mai sunt și alți oameni care nu ascultă rap și sunt doar susținători. E frumos, filmări, radio, concerte, ne ținem de live, asta și voiam. O duc mai bine acum decât înainte”, a spus Răzvan pentru CANCAN.ro.Rapperul a povestit și cum este iubita lui, cum a cunoscut-o și ce spune ea despre fetițele de 12 ani care îl admiră pe iubitul ei pe Facebook.„Am prietenă care nu e geloasă, suntem aproape la început, de două luni. Ne știm de când eram eu anul I și m-am gândit să o apelez, am zis să am mai mulți susținători, da, îmi plac fetele, am auzit că aș fi homosexual, dar nu este adevărat”, a mai declarat Krem.