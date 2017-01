Răzvan Fodor se face prezentator TV

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Postul Pro TV introduce în grila de program "MasterChef", o emisiune care îi va provoca pe bucătarii amatori să prindă gustul competiției, iar gazda show-ului va fi Răzvan Fodor.“Am spus “da” din prima când am auzit această propunere. Pentru mine este o reală bucurie să fac parte din echipa acestei emisiuni, cu ale cărei ediții din străinătate m-am delectat de nenumărate ori”, recunoaște Răzvan Fodor.Un pasionat al bucătăriei, Răzvan va media întâlnirea dintre bucătarii amatori care visează să ajungă în acest concurs și temutul juriu format din chefii Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.“Concurenții vor avea o misiune grea, însă priceperea și plăcerea de a găti sunt cele care îi vor ajuta să meargă mai departe. Eu am început să gătesc cam pe la 16, 17 ani și sunt pasionat de asta, însă recunosc că îmi ia foarte mult timp să prepar ceva, gătesc într-un ritm lent. Așa că eu unul vă spun sigur că aș avea probleme în postura de concurent la “MasterChef”, mai ales la probele cotra cronometru”, mărturisește Răzvan.“Pe 21 ianuarie am trecut pe la preselecții și trebuie să vă spun că am fost uimit să văd atâția oameni și impresionat de grija cu care fiecare își pregătea momentul. Persoane din diferite colțuri ale țării, cu meserii variate, de vârste diferite, toți aveau un numitor comun: plăcerea de a găti. M-au impresioant oamenii care veneau din domenii precum medicină, sistemul financiar, management și care spuneau că în cazul în care ar caștiga această competiție și-ar dori să facă o turnură în carieră și să își transforme pasiunea în meserie”, a încheiat vedeta Pro Tv.Cel mai tare cooking show din lume, cu audiențe impresionante, milioane de fani și un real spectacol culinar oferit telespectatorilor, va debuta și în Romănia în luna martie, la Pro Tv. Bucătarii amatori care vor ajunge în competiție se vor întrece în talent și pricepere, însă vor lupta și pentru premiul cel mare. Concurentul care va demonstra ce deține toate ingredientele pentru rețeta succesului va deveni primul MasterChef al Romaniei și va fi răsplătit cu nu mai puțin de 50.000 de euro.