Răzvan Fodor: "Dar na, mă, că mă iubeşte!"

Răzvan Fodor: "Dar na, mă, că mă iubește!"

Ştire online publicată Luni, 30 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Răzvan Fodor are succe în viața profesională, dar este foarte fericit și în plan personal. El formează un cuplu foarte sudat și foarte frumos alături de consoarta sa, Irina."Dragostea nu e oarba, e mai mult surda...ce bine!!!Poate daca nu ar fi fost asa, daca ar fi avut urechile ciulite, as fi auzit toate vocile care imi spuneau ca nu are niciun rost, ca e prea mare diferenta de varsta, de mediu, de stil de viata, ca toate astea nu au cum sa duca la ceva serios... poate m-as fi speriat si povestea de azi nu s-ar mai fi intamplat", a scris Irina Fodor pe pagina sa de pe un site de socializare."Cand mergeam la Buzau, la ai mei, ma pregateam aproape avocateste: un folder cu poze cu el luate de pe internet si povesti despre cum e actualul-posibil-viitor-ginere: 'Stiati ca gateste?Si asculta muzica buna...si e tare sensibil! Rad mult cu el...ma face fericita!'Mama mi-a zis doar:'Mda...e frumusel, cati ani ziceai ca are? Ai grija!'Am avut. M-am urcat pentru prima data intr-un avion, am plecat cu el in India, ne-am casatorit, avem impreuna un copil minunat...Am avut grija...am avut pe naiba!:))))", a adăugat ea."Daca ma scutura cineva repede si ma intreaba ce am vizitat prin India, de abia daca mai stiu. Noroc ca am poze, ca eu din vacanta aia imi aduc aminte mai mult sentimente si mai putin locuri...A fost o perioada in care nu am fost deloc-deloc cu picioarele pe pamant...Acum imi vine sa strig de fericire ca atunci mi-am pierdut capul!Nu imi mai incap in piele de bucurie ca mi-am stors creierii 2 luni ca sa imi dau seama ce cadou trebuie sa ii cumpar, ca am fost primul om care i-a spus "La multi ani!" la 12 fix, ca langa mine sarbatoreste implinirea celor 39 de ani.La multi ani, mai suflet-pereche!", a încheiat soția lui Răzvan Fodor.Artistul comentat simplu mesajul de la partenera sa de viață:"Sunt si batran,si uituc, si cu tabieturi... si am crezut intr-una ca nevasta-mea m-a luat doar ca sa-si faca buletin de Bucuresti:)) Dar na, ma, ca ma iubeste, manca-i-as sufletul ei!!!!! :)))", scrie libertatea.ro.