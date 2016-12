Răzvan Fodor dă din casă, spune de Cabral că este dotat

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Furios nevoie mare, Razvan Fodor si-a exprimat indignarea despre studiul unui institut francez, referitor la dimensiunea penisurilor din Romania.Conform acestuia romanii ar sta foarte prost la acest capitol. Razvan Fodor vine insa cu argumente care anuleaza aceasta teorie, si spune ca el cunoaste cel putin douazeci de persoane foarte dotate, printre ele numarandu-se finul sau, Cabral."Acum seara am gasit o stire care cred ca e mai veche: "Doar 12,73 de centimetri. Asta este "penisul mediu" în Romania. Nu o spunem noi, ci "L'Academie Nationale" de Chirurgie din Paris, care a analizat datele privind lungimea penisurilor din 120 de tari. Asa ne-am potcovit cu un rusinos loc 102...". Fratilor, eu incerc sa ma cenzurez cum pot, pentru ca simt cum mi-a crescut tensiunea si cedez psihic! Pai cred ca au nimerit in tara gresita, cu centimetrul gresit in mana! Poate ca lor le-a dat o medie de 10, dar erau inch, nu centimetri! Pai ei cred ca vorbim de tara cremwurstilor, cand noi producem de-atata timp… salam de Sibiu! Si ssssasssesc! Si parizer neaos romanesc! Pai numai eu am vreo 20 prieteni care schimba oricand topul asta mincinos al lor! Ca daca il pun si pe finu in lista le cade topul in cap, spanzura-s-ar cu ruletele alea defecte ale lor de savanti parliti!", a scris Razvan Fodor, pe Facebook.