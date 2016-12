Răzvan de la "Neaţa", primele declaraţii după anunţul divorţului de soţia sa

Răzvan de la "Neața", primele declarații după anunțul divorțului de soția sa

Vineri, 26 Iunie 2015

Răzvan Simion vorbește despre soția sa folosind cuvinte extrem de frumoase, reacția sa fiind declanșată, cel mai probabil, de faptul că așa ziși apropiați ai celor doi au dezvăluit presei că prezentatorul TV ar fi fost "terorizat" de gelozia soției în timpul mariajului."Când doi oameni hotărăsc, în maturitatea lor, să lase o poveste de dragoste, poate cea mai frumoasă scrisă vreodată, fără finalul "...și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți...", se găsesc mulți "prieteni adevărați", care sub umbra redundanțelor " surse apropiate" să lase veninul produs de propriile neîmpliniri pe jugulara celor care oricum au sufletele sfâșiate. Dragi "surse apropiate", aflați de la mine că am trăit 15 ani lângă una dintre cele mai fine persoane din lumea asta, lângă o femeie ce m-a învățat să fiu răbdător și să investesc în oameni, ce mi-a îngrijit rănile provocate de urcușul până pe stânca pe care stau, mi-a adormit copiii în serile când eu băteam țara în lung și-n lat, mi-a schimbat felul în care citesc sau mă bucur de muzică și filme, mi-a bucurat nopțile și zilele deopotrivă, așa cum mi-a adus pe lume două motive, Ianca și Tudor, pentru care eu să lupt cu suflete contorsionate ce-și dau cu părerea deși nimeni nu le-a cerut acest lucru. Oamenii maturi își cunosc motivele pentru care au ales drumuri separate și toate declarațiile "apropiaților" fac doar să ne întărească prietenia sinceră în care s-a transformat dragostea noastră de peste un deceniu. Ianca, Tudor, aflați de la părinții voștri că "sursele apropiate" au dispărut prin metoda prin care am scos Bau-Bau-ul de sub patul vostru", a comentat Răzvan Simion printr-un mesaj postat pe Facebook.