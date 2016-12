Răzvan Ciobanu: „Nu am nicio problemă cu operaţiile estetice“

Răzvan Ciobanu: „Nu am nicio problemă cu operațiile estetice“

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a pus capăt speculațiilor conform cărora și-ar fi injectat acid hialuronic în buze. Cu toate acestea, este hotărât să își facă operații estetice, dacă va fi cazul.Designerul susține că nu și-a injectat acid hialuronic în buze, ci în pomeți.„Mi-am injectat acid hialuronic în pomeți și botox în buze. Nu am nicio problemă să recunosc acest lucru. Cu siguranță că la 50 de ani o să am fața întinsă. Ți-a picat fața, o ridici! Eu nu am nicio problemă cu ope-rațiile estetice. Momentan nu este cazul. Eu vreau să arăt decent pentru vârsta mea, 36 de ani, nu vreau să arăt de 25 de ani”, a declarat Răzvan Ciobanu, la emisiunea „Conferința de presă”, de la Antena 2.