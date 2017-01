Războiul divelor! Silvia Dumitrescu dă totul din casă despre Iulia Albu!

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Silvia Dumitrescu a fost dintotdeauna o fire nonconformistă și acest lucru s-a văzut pe scenă: atât în stilul muzical abordat, cât și în cel vestimentar! "Am apelat la Iulia Albu pentru Eurovision, dar timpul a fost prea scurt: o singură zi și nu a avut cum să mă ajute. A rămas să colaborăm altă dată. Iulia Albu îmi aduce aminte de mine cum eram în tinerețe. Este o fată extraordinară și are idei bune. Faza cu găina a fost doar ca să atragă atenția publicului", mărturisea Silvia la începutul lunii martie. "Are un fel ciudat de a lega relații cu oamenii pe care vrea să îi îmbrace, apoi se răzgândește. Nu mă mai interesează! Iulia Albu este interesată de partea de reclamă, nu am văzut nicio rochie de-a ei, nu știu ce face! Eu sunt nonconformistă și vrea să am haine unicat, care să arate personalitatea mea și nu a designerului. Am lansat o modă și nu vreau să mă schimb!", a declarat Silvia Dumitrescu, scrie spynews.ro.