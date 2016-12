Războiul continuă: "Băieţaşul ăsta are mult tupeu"

Războiul continuă: "Băiețașul ăsta are mult tupeu"

Ştire online publicată Marţi, 02 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a intrat, oficial, în posesia averii de la mama ei, decedată în luna aprilie. Vedeta a făcut rost de cei 300.000 de euro necesari succesiunii și are de gând să se bucure de toate cele 60 de milioane primite.Cu banii, se gândește să își deschidă o afacere, dar nu uită nici de fostul soț, Pepe. Cântărețul a urgentat procesul în care o acuză pe Oana că i-a furat bunuri din casă și îi cere 150.000.Bruneta are însă de gând să meargă până în pânzele albe pentru a-și găsi dreptatea. "Totul a fost destul de elocvent pentru instanță, încât o să o ia a doua oară în bot. Nu doar că nu va primi nimic, ci îmi va da socoteală pentru că va urma un proces grav. Nu are nimic băiețașul ăsta, decât multă minciună și mult tupeu, care nu va mai ține", a spus Oana Zăvoranu, pentru România TV.