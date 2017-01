Ramona Gabor refuză întoarcerea în România

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În luna martie, mezina familiei Gabor face un an de când a părăsit România. Aceasta susține că este foarte încântată de alegerea pe care a făcut-o atunci când s-a mutat în Emiratele Arabe și, mai mult, spune că nu s-ar mai întoarce niciodată în România.Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Cancan TV, Ramona Gabor a mărturisit că are în Dubai un iubit care o face nespus de fericită.„Sunt foarte fericită. Am un iubit, există un arab al meu, dar nu pot să vă spun prea multe despre el. De când am plecat din țară, mi-am dat seama că e mai bine să îți ții viața personală departe de presă. Nu mi-a fost greu să îmi găsesc iubirea aici, în Emirate. Sunt suficienți arabi aici, dar probabilitatea să întâlnești un bărbat de altă naționalitate e mare”, a explicat Ramona.Mai mult, bruneta a mărturisit, pentru prima dată, că nu s-ar mai întoarce niciodată în România.„Nu îmi este dor, îmi place viața aceasta. Iubesc România, dar nu îmi e dor de scandalurile de acolo. Am viața pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Mă trezesc, merg la castinguri sau la ședințe foto. Ajung acasă, mă schimb și ies cu prietenii. Nu fac nimic special. Ne place să ne adunăm la mine acasă, ascultăm muzică românească și mâncăm mâncare tradițională românească”, a încheiat Ramona Gabor.