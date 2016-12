Ramona Bădescu a intrat sub lupa Iuliei Albu: "Tu ştiai că porţi fake-uri?"

Ramona Bădescu a intrat sub lupa Iuliei Albu: "Tu știai că porți fake-uri?"

Ramona Bădescu este ultima vedetă care a intrat în gura criticului de modă Iulia Albu. Aceasta din urmă a scos-o la lecție pe Ramona Bădescu ca pe un elev la tablă.La un moment dat, Iulia a studiat-o pe Ramona cu atenție. "Tu cât investești într-o rochie? Sunt curioasă", a întrebat Iulia. "Depinde, rochia albastră care e Cavalli am primit-o de la Roberto. Cea din partea dreaptă este de la o creatoare din București, Caragea, care mi-a plăcut foarte mult, e sexy", a răspuns Ramona."Mă roade pizma. Tu știai că porți fake-uri?", a spus Iulia. "Fiecare creator de modă are personalitatea lui, interpretarea lui. Eu am purtat rochia asta de trei ori", s-a apărat Ramona Bădescu la Kanal D. "Aceeași rochie a mai purtat-o și Roxana Nemeș", a replicat Iulia Albu, scrie libertatea.ro.