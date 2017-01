Rammstein, Metallica, Alice in Chains concertează la Sonisphere Festival de la Bucureşti

Rammstein, Metallica, Alice in Chains concertează la Sonisphere Festival de la București

Trupele Rammstein, Metallica, Manowar, Slayer, Alice in Chains, Megadeth și Heaven and Hell concertează la București în cadrul Sonisphere Festival, care se desfășoară în perioada 25 - 27 iunie, la complexul Romexpo. Astfel, pe 25 iunie vor concerta Manowar, Volbeat, în timp ce pe 26 iunie, la Romexpo, vor cânta Metallica, Megadeth, Anthrax și Heaven and Hell. Trupele Rammstein, Alice in Chains, Stone Sour și Mastodon vor concerta pe 27 iunie. Biletele pentru eveniment sunt disponibile în rețeaua Eventim, librăriile Cărturești, Humanitas, magazinele Germanos și Vodafone, și online, pe www.eventim.ro. Biletele au fost puse în vânzare de ieri. Potrivit organizatorilor, vor exista bilete pentru fiecare zi de festival și un abonament care oferă acces pe toată perioada acestuia. Astfel, biletele pentru prima zi sunt disponibile la următoarele categorii de prețuri: Normal Circle - 120 lei, Golden Circle - 220 lei și VIP - 350 de lei, plus TVA de 6%. Pentru zilele de 26 și 27 iunie, biletele au prețuri de: Normal Circle - 185 lei, Golden Circle - 290 lei și VIP - 350 lei, plus TVA de 6%. Abonamentele pentru cele trei zile sunt disponibile la prețurile de: Normal Circle - 350 lei, Golden Circle - 490 lei și VIP - 550 lei, plus TVA de 6%.