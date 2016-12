Raluca Tănase: „Eu am pus capăt relaţiei cu Răzvan şi nu m-aş mai întoarce la el“

Raluca Tănase: „Eu am pus capăt relației cu Răzvan și nu m-aș mai întoarce la el“

În ultima vreme au apărut tot felul de speculații potrivit cărora Adelina Pestrițu ar fi fost înșelată de Răzvan Ispas cu fosta iubită, Raluca Tănase, de la Bambi. „Eu am pus capăt relației cu Răzvan și nu m-aș mai întoarce la el. Nu știu cine încearcă să mă discrediteze, dar cine mă cunoaște știe că n-aș accepta să mă mai întâlnesc în secret cu vreun fost iubit”, a declarat Raluca de la Bambi.„Oricum, nici nu mă interesează subiectul. Eu, de când m-am despărțit de el, nici n-am mai citit presa pentru că am fost foarte ocupată cu noua mea afacere, dar și cu concertele”, a mai spus Raluca.„Avem caractere diferite, relația noastră nu mergea. Cu părere de rău am pus stop. Mă bucur că n-am apucat să ne căsătorim, să facem un copil. Ar fi fost și mai rău! [...] Am fost la munte împreună [n.r.: cu Adelina], am făcut mă-măligă împreună. Îmi povestea din intimitățile ei, m-a invitat la ziua ei. N-aș putea spune că îmi mai e prietenă acum. Nu mă deranjează relația lor, ci m-a deranjat faptul că n-a recunoscut. De o lună sunt împreună!?”, a declarat Raluca atunci când a aflat ca fostul iubit are o relație cu Adelina.