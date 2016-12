Raluca Sandu a inaugurat plaja vedetelor din România

Cunoscutul om de afaceri Viorel Păunescu și-a inaugurat oficial, sâmbătă, în stațiunea Mamaia, complexul rezidențial de lux „Caelia Residence”. Evenimentul a fost, de fapt, unul dublu, deoarece, în același timp, Raluca Sandu, fiica președintelui FRF, Mircea Sandu, și-a inaugurat plaja din dreptul acestui complex. Alături de cei doi, au ținut să le fie aproape pentru a ciocni o cupă de șampanie, mai mulți oameni de afaceri, dar și din domeniul sportului. Complexul „Caelia Residence” este primul condominiu de lux de pe litoralul românesc, fiind situat chiar în buza mării, în apropiere de Hotelul Rex, iar plaja inaugurată de Raluca Sandu tinde să devină una a vedetelor. Dotată cu un beach bar, care se ridică lejer la standardele amplasamentelor de același gen din Miami, Saint Tropez ori Cancun, plaja de la „Caelia” tinde să devină un pilon al litoralului românesc. În ceea ce privește investiția făcută, Raluca Sandu spune că aceasta se ridică la aproximativ 300.000 de euro. În acești bani au intrat costurile mobilierul de teck, cele 10 foișoare, aleile pietonale placate cu lemn, plus decorațiunile exotice formate din palmieri, lămâi, portocali și măslini, aduși din Franța și din Italia. „Prețurile vor fi acceptabile, la fel ca ale vecinilor noștri de plajă. Sper ca investiția să se amortizeze în cinci ani. Sper, nu știu, vom vedea, important este că mi-am dorit să pun în practică, pe litoralul românesc, ceea ce am văzut și eu pe afară, prin California, Miami, Saint Tropez, și cred că am reușit”, a spus Raluca Sandu, care a promis că nu se va opri cu afacerile aici.