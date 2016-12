Raluca Lăzăruţ şi-a şters tatuajul

Raluca Lăzăruț și-a șters tatuajul

Prezentatoarea Știrilor Kanal D a renunțat la tatuajul pe care și l-a făcut pe brațul stâng în urmă cu mai bine de 10 ani. Motivul? Raluca Lăzăruț susține că desenul nu o mai reprezenta.„Mama a aflat că mi-am făcut un tatuaj abia în prima zi în care am fost la Big Brother. Erau două floarea soarelui stilizate. Ulterior, când am mai crescut, simțeam că nu mai fac parte din mine și am decis să le scot. A fost singura nebunie de genul pe care am făcut-o. Acum nu mi-aș mai face niciun tatuaj și dacă vine cineva și mă întreabă ce părere am despre faptul că vrea să se tatueze am o întreagă pledoarie. Încep și îi spun: «Tatuaj? Ai înnebunit? Nu-ți face, pentru că o să-ți pară rău»”, a spus Raluca Lăzăruț, marți, în emisiunea „Draga mea prietenă”, de la Kanal D.