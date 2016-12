Raluca de la Bambi s-a întors cu zece bagaje din America

Raluca de la Bambi s-a întors din America cu un surplus de bagaje pentru care a plătit la aeroport 500 de dolari. Frumoasa blondă a depășit limita cumpărăturilor, iar volumul bagajelor s-a mărit considerabil. „Ne-am întors cu zece bagaje din America, trei persoane, eu și părinții mei, deși am fi avut voie doar câte o geantă de 23 kg de persoană. Așa că, am plătit în plus la aeroport pentru surplusul de bagaje câteva sute de euro. Am cumpărat multe cadouri, dar mi-am luat și mulți pantofi. Eu port 35 la picior și în Europa nu prea găsesc numărul meu, îmi făceam mai mult pantofi pe comandă”, a spus Raluca.