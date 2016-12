Raluca de la Bambi: "Am fost înșelată!"

Ştire online publicată Marţi, 10 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu vreau să sufăr, așa că mi-am pus un scut. Am fost înșelată, nu am întâlnit niciun bărbat care să nu înșele. Poate că nu mi-am găsit jumătatea până acum și din acest motiv s-au întâmplat aceste lucruri. Ce e pentru mine e pus deoparte, sunt foarte pretențioasă, sunt foarte atentă la bărbatul de lângă mine. Să fie galant, să văd dacă-mi pune apă în pahar, dacă-mi deschide ușa. Ultima dată am iubit acum...un an și jumate. Fiind atât de pretențioasă e greu cu mine. Nu accept pe oricine doar de dragul de a avea o relație", a spus Raluca la Antena Stars.