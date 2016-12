Radu Vâlcan obişnuieşte să-i pregătească iubitei micul dejun

Radu Vâlcan obișnuiește să-i pregătească iubitei micul dejun

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Radu Vâlcan știe cum să-și răsfețe iubita, pe Adela Popescu. Într-un interviu acesta a mărturisit că, arunci când are timp, îi pregătește partenerei sale micul dejun.Întrebat de showbiz.ro dacă obișnuiește să-i facă acesteia micul dejun, Radu a mărturisit că, ori de câte ori are timp, pregătește masa de dimineață, pe care o iau împreună.„În funcție de timp... Cel puțin, cafeaua de dimineață are un farmec aparte. Oricum, nu exagerăm cu gătitul, niciunul dintre noi”, a răspuns Radu.Vedeta a povestit și care a fost cea mai palpitantă experiență pe care a trăit-o până acum.„Saltul cu parașuta a fost cea mai mare ne-bunie pe care am făcut-o, o experiență terifiant de excitantă”, a povestit el.