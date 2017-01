Radiohead a primit un Grammy pentru cel mai bun album de muzică alternativă

Robert Plant și Alison Krauss, cu cinci trofee, Lil Wayne, cu patru și Coldplay, cu trei, au fost marii câștigători la cea de-a 51-a ediție a premiilor Grammy, desfășurată duminică seara, la Staples Centers, în Los Angeles, California. Robert Plant, fostul solist al trupei Led Zeppelin, a câștigat cinci premii, inclusiv la categoria Cel mai bun album al anului, „Raising Sand”, o colecție de balade folk și hituri R&B, realizat în colaborare cu Alison Krauss. Printre categoriile la care cei doi au câștigat trofee Grammy se numără Cea mai bună colaborare pop, cu melodia „Rich Woman”. Formația britanică Coldplay a câștigat trei trofee la categoriile Cea mai bună piesă a anului, cu melodia „Viva la Vida”, Cea mai bună prestație pop și Cel mai bun album rock pentru albumul „Viva La Vida Or Death And All His Friends”. Rapperul Lil Wayne a câștigat patru Grammy, inclusiv pentru Cel mai bun album rap, „Tha Carter III”, Cel mai bine vândut material discografic american în 2008. Premiul pentru Cel mai bun debut muzical al anului a fost luat de cântăreața Adele, aceasta câștigând și premiul pentru Cea mai bună prestație pop feminină pentru melodia „Chasing Pavements”. Printre câștigătorii serii s-au numărat cântăreața Duffy la categoria Cel mai bun album pop, „Rockferry”, trupa Radiohead cu două premii, primul pentru Cel mai bun album de muzică alternativă, „In Rainbows”, al doilea Cel mai bun album special edition, Bruce Springsteen pentru „Girls in Their Summer Clothes” (de pe albumul „Magic”), desemnată Cea mai bună piesă rock a anului și trupa Metallica, pentru piesa „My Apocalypse” (albumul „Death Magnetic”), desemnată Cea mai bună interpretare rock metal. Anul trecut, premiile au atras 17,5 milioane de telespectatori, cu 12% mai puțini decât în 2007. Cea mai mare audiență a premiilor s-a înregistrat în 1993 - 30 de milioane de telespectatori. Premiile Grammy sunt acordate anual, începând din 1958, de National Academy of Recording Arts and Sciences din Statele Unite, pentru performanțe din domeniul muzicii. Premiile Grammy reprezintă echivalentul premiilor Oscar în muzică, trofeul înfățișând o statuetă în formă de gramofon.