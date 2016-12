„R.I.P. Inna. Vei fi mereu în sufletele noastre“

Ştire online publicată Marţi, 10 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un mesaj postat recent pe rețeaua de socializare Twitter i-a șocat în adevăratul sens al cuvântului pe fanii de pretutindeni ai frumoasei artiste Inna.„R.I.P. Inna. Vei fi mereu în sufletele noastre”, „Nu te vom uita niciodată” și „Mult prea talentată pentru lumea asta!” sunt trei mesaje alarmante, folosite, de obicei, în cazul vedetelor care au murit.În cazul acesta este vorba numai despre un concurs lansat de prezen-tatorul unei emisiuni online care, sub pretextul că dorește să o ajute pe Inna să își crească profilul pe rețelele de socializare, i-a provocat pe cei care îl urmăreau să ia cu copy-paste unul dintre cele trei mesaje și să le posteze pe pagina lor de profil, precedate de tag-ul „Romanian International Pride Inna”, pe scurt „RIP Inna”.Cel care a propus concursul, Teo - un actor de stand up comedy, are și un premiu pentru cel care are cele mai multe share-uri la status: un kilogram de vinete cu ceapă pregătite chiar de el.Informația a făcut imediat înconjurul internetului, o parte dintre fanii cântăreței declarându-se șocați de inițiativa prezentatorului emisiunii online.