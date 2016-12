Puya a fost jefuit! Ce rugăminte are artistul

Ştire online publicată Joi, 18 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Puya a fost jefuit în timp ce se afla în vacanță. Hoții i-au furat bicicleta chiar din scara blocului. Artistul a postat pe facebook un mesaj în care spune că este dispus să cumpere bicicleta de la cei care i-au luat-o.Când s-a întors din vacanță, Puya, a avut parte de o surpriză neplăcută. Hoții l-au lăsat fără bicicleta sa de suflet.Deși obiectul nu are deloc o valoare mare, Puya face totuși un apel către hoți, prin care îi roagă să îi vândă tot lui bunul furat.„În secolul vitezei mie îmi place să merg lent de aceea: Rog persoana care mi-a furat bicicleta ieri să mi-o vândă tot mie... mai mult de 150 / 200 ron nu face crede-mă pe cuvânt. Probabil te-ai grăbit să fugi cu ea din scară și nu ai observat rugina... pentru mine însă are o valoare sentimentală, am trecut prin multe împreună", a scris Puya, pe pagina lui de Facebook.Artistul spune că bicicleta are o valoare sentimentală și o vrea înapoi, scrie romaniatv.net