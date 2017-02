"Pur şi simplu nu există cineva ca mine"

"Pur și simplu nu există cineva ca mine"

Sâmbătă, 11 Februarie 2017.

Chiar dacă nu mai este în centrul reflectoarelor de ceva timp, Amalia Năstase este o femeie care știe ce vrea și care are foarte mare încredere în ea. Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit într-un interviu despre relația ei actuală cu fostul jucător de tenis, dar și despre cum arată acum viața ei.Nu mai este cu Ilie Năstase, dar Amalia îl respectă la fel de mult pe tatăl copiilor ei, iar cei doi încă se înțeleg foarte bine.„Divorțul a fost o schimbare majoră în viața mea, pentru că nu era vorba despre o decizie numai despre mine, era vorba și de o decizie despre copii, dar asta nu înseamnă că viață mea s-a schimbat în sensul în care nu mai există respect pentru tatăl copiilor mei. Dimpotrivă. Noi ne înțelegem mult mai bine acum și, oricum, e o schimbare radicală care nu trebuie făcută în sens negativ, cum se întâmplă de multe ori”, a declarat Amalia Năstase, într-un interviu.Femeia de afaceri are foarte mare încredere în sine și consideră că nu există persoană care îi poate face concurență.„Eu nu cred că am concurență, nu pentru că sunt atât de bună și nu există cineva ca mine. Nu. Pur și simplu nu există cineva ca mine. Punct”, a mai spus fosta soție a lui Ilie Năstase.Pe când Amalia este mai fericită ca niciodată, Brigitte Sfăt, actuala soție a lui Ilie Năstase, este mai tristă ca niciodată. A declarat că Ilie nu o mai face fericită și a avut chiar și planuri de divorț.Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase din 2003 până în 2010, și au împreună două fiice. Cei doi s-au îndrăgostit în 1996, s-au căsătorit și au divorțat, ulterior, la Paris, scrie spynews.ro.