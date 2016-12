PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 25 aprilie - 1 mai 2014

Ştire online publicată Vineri, 25 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: Zona de pericol (Brick Manison) N- 15 - PREMIERĂ Regia: Camille DelamarreGen: Acțiune, Crimă, DramăDurata: 101 minuteFilmul de acțiune al lui Camille Delamarre este ultimul proiect cinematografic finalizat de Paul Walker înainte de moartea sa prematură într-un accident de mașină. Starul francizei Furios și iute interpretează un polițist sub acoperire a cărui misiune este să aducă în fața justiției un gangster deosebit de periculos. În arsenalul acestuia se află o bombă atot-distrugătoare. Pentru a izbândi, eroul trebuie să se infiltreze în grupul gangsterului, într-un joc pe muchie de cuțit.Regia: Darren AronofskyGen: Aventuri, Dramă, FantasticDurata: 140 minuteE o lume lipsită de speranță. Ploile nu mai udă țărâna cotropită de atâtea ori de hoarde barbare, iar aceasta nu mai rodește. Înconjurat de cruzime și abuzuri, Noe este un om de ispravă. Luptător experimentat, mag și vindecător, nu își dorește decât să trăiască în pace alături de familia sa. Cu toate acestea, în fiecare noapte în visele sale apare un potop fără de sfârșit. Să fie semn că lumea se va sfârși? Treptat, Noe înțelege despre Creator că are de gând să pedepsească omenirea și să-i ucidă semenii până la unul. Doar Noe are șansa de a face viața să prospere pe fața Pământului.Regia: Carlos SaldanhaGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 101 minuteBlu, Jewel și cei trei copilași ai lor trăiesc, domesticiți, viața perfectă în orașul magic Rio de Janeiro. Jewel decide, însă, că e timpul ca cei trei copii să învețe să trăiască sălbatic, ca orice pasăre liberă, astfel că propune familiei să se aventureze cu toții în pădurea Amazonului. În vreme ce Blu se străduiește să se integreze între noii vecini, începe să se teamă că i-ar putea pierde pe Jewel și pe copii, înțelegând că aceștia ar putea prefera sălbăticia.Regia: Peggy HolmesGen: Animație, FantasticDurata: 78 minuteAcțiunea din film pornește de la un eveniment nefericit pentru simpaticele zâne din Ținutul Fermecat: talentele lor se amestecă!La un an de la lupta sa cu Șopârla, Peter Parker are o viață plină pe care și-o împarte între eliminarea infractorilor și timpul acordat iubitei sale, Gwen. Peter nu a uitat de promisiunea făcută tatălui lui Gwen, aceea de a sta departe de fiica lui, însă pur și simplu este o promisiune pe care nu o poate respecta. Lucrurile vor lua o turnură dramatică pentru ei când intră în scenă un nou villain, Electro, iar Peter descoperă alte și alte detalii legate de trecutul misterios al familiei sale.Regia: Wally PfisterGen: Acțiune, Mister, SFDurata:119 minuteDoctorul Will Caster (Johnny Depp) este cel mai apreciat cercetător din domeniul inteligenței artificiale, căutând soluția de a reuni într-o singură mașinărie conștiința colectivă, cu informații din toate domeniile stiintei și emoția umană. Experimentele sale controversate l-au făcut celebru, însă au atras în același timp și antipatia extremiștilor anti-tehnologie..Regia: François OzonGen: DramăDurata:95 minuteJeune et Jolie spune povestea unei tinere prostituate (Marine Vacth), care se ocupă cu asta nu pentru bani, ci din plăcere, de-a lungul a "patru anotimpuri și patru cântece".Regia: Delia AntalGen: Dramă Durata:93 minuteÎnconjurată de sărăcie, într-o Românie post-comunistă, o tânără naivă profită de oportunitatea de a emigra în Anglia, chiar dacă asta înseamnă a călători cu o dubă, ascunsă într-o cutie de carton. Ajunsă la Londra, visurile ei de a se îmbogați și a deveni faimoasă sunt repede spulberate de realitatea vieții cotidiene. Impactul cultural, schimbarea modului de viață, de la o existență monotonă și sărăcă în România la o viață riscantă la Londra.Gen: Comedie, Romantic, DragosteDurata:100 minuteO reinterpretare a comediei romantice clasice, această modernă actualizare a genului are în centrul atenției două cupluri. După ce eroii au ajuns imediat din bar în dormitor, comedia lui Steve Pink verifică dacă cele două relații pot face față responsabilității angajamentelor pe termen lung.