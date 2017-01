Producătorul piesei „I like to Move it” vine la Bucureşti

Producătorul piesei „I like to Move it” vine la București

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Eric Morillo, producătorul piesei „I like to Move it” și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui P. Diddy vine la București, sâmbăta aceasta, 10 mai! Cine e Eric Morillo? Păi dacă în 1993 urmăreai cu atenție piața muzicală știai cu siguranță că un nume din muzica internațională, Real 2 Real, făcea valuri în top-uri cu piesa „I like to move it”. Eric Morillo este, de fapt, Real 2 Real. Acesta este doar unul dintre pseudonimele artistului. Cunoscătorii știu că și Ministers De la Funk, The Dronez, RAW, Smooth Touch, RBM, Deep Soul, Club Ultimate și Li’l Mo Ying Yang sunt, de asemenea, alte pseudonime sub care Eric Morillo a mai scos piese. Și dacă încă nu v-ați adus aminte de „I like to Move it” vă spunem doar că această piesă a fost folosită și de către creatorii filmului animat „Madagascar“! Ring any bell? Pe lângă succesul nebun pe care l-a avut cu această piesă, Eric Morillo, ajuns acum la 37 de ani, este omul din umbra multor altor piese de succes. Este cunoscută colaborarea lui de lungă durată cu un alt mare artist, P.Diddy. „Dance I Said” și „My World” sunt doar două piese scoase de aceștia împreună. Lor li se alătură și multe alte evenimente la care Eric Morillo a performat alături de P.Diddy, care l-a acompaniat live!