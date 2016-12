Proaspăt căsătorit, Johnny Depp este pus la "treabă" de tânăra soţie

Proaspăt căsătorit, Johnny Depp este pus la "treabă" de tânăra soție

Marţi, 03 Martie 2015.

Ajuns la 51 de ani, Johnny Depp nu mai are metabolismul de la 20 și a luat proporții în ultimul an, mai ales că a reușit, în sfârșit, să se lase și de băutură. Însă kilogramele în plus nu sunt deloc pe placul proaspetei lui neveste, actrița Amber Heard, care l-a pus la slăbit, scrie libertatea.ro.Așa că frumoasa blondă l-a pus la slăbit, angajându- i un antrenor personal și având grijă să mănânce puțin și sănătos. Iar Johnny este foarte cooperant, pentru că își dorește să slăbească și, după cum el însuși a mărturisit unor amici, nu concepe să ajungă să arate la bătrânețe precum unul dintre cei mai buni prieteni de-ai lui, Marlon Brando. În ultimii 10 ani de viață, actorul din “Nașul” se îngrășase vizibil și era departe de imaginea de macho din tinerețe.