PRO TV Constanţa şi-a premiat colaboratorii

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

PRO TV Constanța a împlinit 4 ani de existență, iar PRO FM a ajuns la vârsta de 7 ani de emisie - ocazii speciale care au meritat o aniversare pe măsură! Astfel că, joi seară, la Club Two, a avut loc cea de-a patra ediție a Galei PRO TV Constanța, în cadrul căreia au fost premiați colaboratorii cei mai apropiați ai postului de televiziune: r Premiul „Știrile PRO TV” i-a fost acordat comisarului-șef Adrian Rapotan, adjunct în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța r Premiul „Gândește liber!” i-a revenit prim-procurorului Adi-na Florea, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța r Premiul „PRO Comunitate” a fost obținut de Ziadin Murat, din cadrul Asociației pentru Protecția Animalelor Constanța r Premiul „Pro Business” a fost obținut de Compania „Optieni” Constanța r Premiul „PRO Comunicare i-a revenit lui Ionuț Barbu, managerul companiei „Power Marine” r Premiul „Tânăr și neliniștit” i-a fost acordat senatorului Dorel Onaca r Premiul „Te vezi la Știrile PRO TV” i-a fost acordat dr. Liviu Mocanu, șeful Casei Județene de Asigurări de Sănătate, dar a fost ridicat de către purtătorul de cuvânt al instituției, Lămâița Antochi r Premiul „Profesiunea mea” a fost adjudecat de col. Viorel Costache, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. Premiul a fost ridicat de pur-tătorul de cuvânt Paula Anghel r Premiul „PRO FM School” a fost acordat Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Constanța, reprezentat de directorul adjunct Stelian Marinescu. Nu au lipsit nici momentele artistice, care au creat o atmosferă specială: concertul trupelor Big Band, Montuga, dar și sur-priza serii – Anda Adam, însoțită de echipa sa de dansatori. Cei prezenți la eveniment au putut afla că, în prima jumătate a anului în curs, PRO TV este lider de piață wholeday și prime-time. În top 25 al celor mai vizionate emisiuni ale anului 2009, PRO TV și-a înscris 17 progra-me, Știrile PRO TV de la ora 19 fiind lider absolut de audiență cu o cotă share de 30%. Știrile matinale PRO TV au fost lider de piață în toate edițiile difuzate în 2009, la fel ca și buletinul de știri de la ora 17, iar Știrile Prânzului au condus în aproape 90% dintre ediții. În cazul știrilor sportive, în 99 % dintre ediții, acestea s-au detașat față de concurență, iar UEFA Champions League a ieșit câștigătoare în cursa ratingului în toate cele 12 meciuri. La capitolul divertisment, audiența emisiunii „Dansez pentru tine” a condus în toate cele 8 ediții, iar leadershipul programului Happy Hour este de aproape 80 de procente. „România te iubesc!”, „O-la-la!” și „Frumusețe pe muchie de cuțit” au fost lideri de piață în mai mult de jumătate dintre edițiile difuzate pe post. Nu în ultimul rând, dintre cele mai vizionate 25 de filme în 2009, în România, 24 dintre ele au fost difuzate de către PRO TV. Mai departe, echipa PRO TV este încrezătoare, dorindu-și să meargă pe aceeași linie ascendentă: „Îmi doresc ca PRO TV să rămână în continuare pe locul I, pentru că PRO TV e un lider. M-a schimbat total experiența la PRO, am învățat ce înseamnă să fii un jurnalist profesionist, aici am descoperit o lume nouă, în care ești în permanență informat”, a spus Ilknur Pintilie, vedeta PRO TV Constanța.