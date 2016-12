Prigoană către Bahmu: "Te-ai dus cu el la ginecolog, voiai copil cu el"

1

subiecte de rahat

astia sunt niste oameni de nimic, josnici - nu le plac sa-si spele rufele in familie degeaba sunt cu studii si bani dar niste prosti de put- si tv sunt posturi de scandal au ajuns de rasul curului ca le permit sa se balacareasca si ii cheama sa se dea in stamba si ziarele toate sunt de scandal ca nu mai ai ce citi in ele decat ca ala a facut, a dres ca a lasat-o- noroc ca mai exista si alte posturi tv cu emisiuni interesante