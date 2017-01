„Prietenele mele nu au bani să meargă în fiecare dimineaţă să bea cafeaua care-mi place mie“

„Prietenele mele nu au bani să meargă în fiecare dimineață să bea cafeaua care-mi place mie“

Mădălina Pamfile este ho-tărâtă să își spele imaginea negativă pe care și-a conturat-o în ultima vreme. Fosta asistentă tv susține că i s-a pus o etichetă greșită și vrea să demonstreze că nu este deloc o femeie ușoară sau incultă. „Vreau să demonstrez că nu sunt așa cum am fost prezentată și că mi s-a pus o etichetă greșită. Până la urmă ce am făcut? Am fost împreună cu un fotbalist, nu am făcut nimic ieșit din comun. Am apărut și dezbrăcată, dar nu oricine apare pe paginile revistei cu pricina sau la televizor”, a spus Mădălina Pamfile, în cadrul emisiunii „Draga mea prietenă”. Se pare că lumea viața vedetei este colorată în roz. Mădălina nu gătește și mănâncă în fiecare zi la restaurant. Bruneta nu ține cont de bani și spune că în fiecare zi consumă 200-300 de lei. „La mine acasă nu prea găsești nimic de mâncare. Am o pâine și câte ceva pentru a face sandvișuri. Oricum o masă pe zi o iau la restaurant. La cafenea las câte 2 milioane (n.r- lei vechi) de fiecare dată. Aș merge în fiecare zi la cafenea, dar prietenele mele nu au bani să meargă în fiecare dimineață să bea cafeaua care-mi place mie” , a spus bruneta.