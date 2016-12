Priapismul – erecţia persistentă

Priapismul – erecția persistentă

Vineri, 01 Aprilie 2011.

Priapismul este o erectie persistenta, de obicei dureroasa, care nu este conectata la excitatia sexuala. Daca ai avut vreodata o erectie care a durat o perioada neobisnuit de lunga de timp si nu a fost o consecinta a excitarii sexuale sau cauzata de o supradoza de pastile pentru tratarea disfunctiiolor erectile, atunci este posibil sa fi suferit de priapism. In acest caz, este mai bine sa soliciti ajutor medical cat mai curand posibil. In cazul in care consideri ca este jenant sa vii la spital cu o erectie in pantaloni, ar trebui sa stii ca netratarea afectiunii poate provoca consecinte grave si permanente. Priapismul este cauzat de sangele blocat in penis, iar cauza fizica a priapismului este un obstacol in circulatia sangelui. Care sunt cauzele priapismului? Cauzele pentru dezvoltarea priapismului sunt diferite, printre care: - injectiile peniene pentru tratarea disfunctiilor erectile pot provoca priapism in cazul in care acestea sunt utilizate pentru o perioada lunga de timp; - vatamarea fizica a penisului sau zona din jurul lui; - diverse boli care provoaca ingrosarea sangelui, cum ar fi leucemia sau unul din tipurile de anemie; - cancerul uterin; - cauze neurologice, cum ar fi leziuni ale maduvei spinarii; - anumite infectii, cum ar fi malaria; - abuzul de droguri, cum ar fi cocaina, marijuana si ecstasy; - in unele situatii, cauza este necunoscuta. Citeste mai departe...