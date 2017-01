Premiile scenariştilor americani

Premiile scenari演ilor americani

Ştire online publicată Luni, 09 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmele „Milk”, „Slumdog Millionaire” 槐 „Waltz with Bashir” sunt marile c熇tigatoare ale premiilor acordate de scenari演ii americani (Writers Guild Award), decernate, s滵b綟a, 螽 Statele Unite. La categoria Cel mai bun scenariu original filmul c熇tig綟or a fost desemnat „Milk”, pentru scenariul scris de Dustin Lance Black. Regizat de Gus Van Sant, „Milk” este un film biografic despre viaa primului politician gay ales 螽tr-o funcie public important. Rolul principal este interpretat de Sean Penn. Filmul a concurat la aceast categorie cu „Vicky Cristina Barcelona” al lui Woody Allen, „Burn after reading” al fratilor Ethan si Joel Coen, „The Wrestler” cu scenariul scris de Robert Siegel 槐 cu „The Visitor” (Tom McCarthy). Premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat a fost acordat de scenari演ii americani filmului „Slumdog Millionaire”, care a mai c熇tigat de la lansare patru trofee la Globul de Aur 2009 槐 mai are nominaliz綖i la Bafta (11) 槐 la Oscar (10). Celelalte filme care au concurat cu „Slumdog” 螽 cursa pentru premiul Writers Guild au fost „The Curious Case of Benjamin Button”, „The Dark Knight”, „Frost/Nixon” 槐 „Doubt”. Filmul „Waltz with Bashir” a c熇tigat trofeul la categoria Cel mai bun scenariu al unui film documentar. Pelicula israelian a c熇tigat deja Globul de Aur 2009 pentru cel mai bun film str緅n. Alte categorii premiate la Writers Guild Awards sunt cele pentru seriale de televiziune, la categoria serial dramatic marele c熇tig綟or fiind „Mad Men”, iar la comedie „30 Rock”. Premiul pentru Comedy Variety Series (Talk Show) a fost c熇tigat anul acesta de „Saturday Night Live”, iar Cel mai bun scenariu al unui joc video a fost desemnat cel al „Star Wars: The Force Unleashed”. Writers Guild Awards sunt acordate, anual, 螽 urma votului scenari演ilor americani de film, televiziune 槐 din alte domenii ale industriei media. Anul acesta, premiile au fost decernate 螽 dou ceremonii simultane, la Hyatt Regency Century Plaza Hotel din Los Angeles 槐 la Hudson Theatre din New York.