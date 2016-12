Predici în biserică despre o viaţă sexuală activă

Predici în biserică despre o viață sexuală activă

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O biserică din Australia care oferă predici despre sex a intrat în vizorul autorităților locale, relatează Associated Press, consultat de Agerpres. Departamentul pentru educație din Sherwood a amenințat cu interzicerea predicilor pe care biserica New Hope le desfășoară la școala locală, din cauza unui program denumit „Great Sex for You”. Liderii bisericii au trimis localnicilor, prin poștă, 25.000 de broșuri, în care destinatarii erau întrebați „Aveți o viață sexuală plictisitoare?”. Programul de trei săptămâni a fost lansat recent, în auditoriul școlii, unde preotul local, Bruce Cadle, a declarat că până în prezent Biserica Creștină a fost „rușinos de tăcută” în privința subiectului tabu. Autoritățile locale susțin însă că broșurile au generat plângeri și că astfel de cursuri n-ar trebui organizate într-o școală elementară, motiv pentru care o investigație asupra contractului de închiriere a sălii a fost lansată.