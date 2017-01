Poziţii sexuale din care poate ejacula afară

Poziții sexuale din care poate ejacula afară

19 Martie 2011

Unii specialiști susțin că metoda coitus interruptus ar fi la fel de eficientă precum folosirea prezervativului în ceea ce privește protecția împotriva unei sarcini nedorite. Se estimează că, în prezent, 35 de milioane de cupluri o folosesc în întreaga lume. Într-un an de zile, doar patru din o sută de femei rămân însărcinate, dacă folosesc corect metoda Coitus interruptus! Altfel, riscul de a rămâne însărcinată crește la 27%. Prezervativul are o rată de eșec de 2% pe an, atunci când este folosit corect, fără să se rupă! Așadar, diferențele privind eficiența celor două metode, atunci când sunt aplicate ca la carte, sunt foarte mici! Este însă important să știi cum folosești corect metoda coitus interruptus: Bărbatul trebuie să știe când se apropie de faza de platou, în care orgasmul devine o certitudine, iar ejacularea se va petrece sigur. Când își dă seama că este foarte aproape de orgasm trebuie să se retragă repede! Metoda nu este indicată bărbaților care suferă de ejaculare precoce. Bărbatul trebuie să urineze o dată sau de mai multe ori între două ejaculări. Se presupune că lichidul pre-ejaculator conține spermatozoizi. Presupoziția este falsă, spun specialiștii! Spermatozoizii pot rămâne în uretră de la o ejaculare mai veche, iar ei vor intra, la următorul act sexual, în compoziția acelui lichid pre-ejaculator. Așa că metoda coitus interruptus își pierde drastic din eficiență. Atunci când bărbatul urinează, curăță uretra de spermatozoizi, iar lichidul pre-ejaculator nu mai reprezintă un risc. Citește mai departe