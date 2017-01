Poveştile de pe „Broadway”, pe scena constănţeană

Poveștile de pe „Broadway”, pe scena constănțeană

Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” București a prezentat, vineri, spectacolul „Broadway”, dirijat de Gheorghe Stanciu. Show-ul a cuprins celebrele povești din musical-urile americane vestite pentru încântarea pe care o provoacă de fiecare dată când sunt vizionate: „Poveste din Cartierul de Vest”, în regia lui Radu Afrim și coregrafia lui Florin Fieroiu, „Cabaret”, în regia lui Alex Tocilescu și coregrafia lui Răzvan Mazilu, „Cats”, în regia lui Ion Caramitru, „South Pacific”, în regia lui Radu Alexandru Nica, „Fantoma de la Operă”, în regia lui Ioan Almă și coregrafia lui Florin Fieroiu, „Chicago”, regia și coregrafia fiind semnate de Beatrice Rancea, „Scripcarul pe acoperiș”, în regia lui Răzvan Ioan Dincă și coregrafia lui Florin Fieroiu, „Inimă de leu”, în orchestrația lui Gary Dilworth și Lucian Vlădescu, și „Evita“, în regia lui Cornel Todea și coregrafia lui Sergiu Anghel. Show-ul a fost exploziv, culminând cu un fragment din „Here’s to the Big Apple”. Broadway definește 39 de teatre situate în Theatre District, Manhattan, New York. El reunește coregrafia, muzica, regia și teatrul într-o fuziune artistică demnă de toate laudele. Soliștii „Broadway” au fost Amelia Antoniu, Mirela Boureanu, Florin Budnaru, Raluca Cioca, Gabriela Daha, Bianca Ionescu, Camelia Mocanu, Răzvan Mazilu, Răzvan Popa, Ștefan Popov, Orest Pîslariu, Cătălin Petrescu, Silvia Sohterus, Valentino Tiron, Mediana Vlad și Daniela Vlădescu. Costumele au fost realizate de Doina Levintza, iar decorurile de J. Werner.