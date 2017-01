Poveşti de adormit copiii

Povești de adormit copiii

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Carla Bruni-Sarkozy își deschide sufletul și vorbește despre povestea sa de iubire cu șeful statului francez despre a cărui inteligență spune că a contribuit în mod evident la cucerirea ei. „Fizicul, șarmul și inteligența lui m-au sedus. Are cinci sau șase creiere, este extrem de inteligent”, a declarat fostul super-model în cartea autobiografică „Carla și Nicolas, adevărata poveste”. „Nu m-am întâlnit cu cretini înainte, nu sunt genul meu, dar el este foarte, foarte isteț. În plus, are și o memorie incredibilă”, a adăugat ea. În carte se confirmă și faptul că întâlnirea cuplului a avut loc pe 13 noiembrie 2007, cu prilejul unei cine organizată de publicistul Jacques Séguéla. Totodată, Carla dă asigurări că își va continua cariera de cântăreață, în ciuda noii sale funcții de primă doamnă. „Nu am nici cea mai mică intenție să îmi schimb meseria. Am o funcție, dar nu este o meserie, pe care am moștenit-o odată cu căsătoria mea”, a declarat ea.