Poveste de dragoste, transformată într-o aventură de o noapte

Ştire online publicată Luni, 14 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimele zile, prima pagină a ziarelor a fost ținută de așa-zisa relație dintre Daniela Crudu și fotbalistul Mihai Costea. Deși focoasa brunetă a lăsat să se înțeleagă faptul că are o relație serioasă cu stelistul, realitatea este cu totul alta, spun cei de la bârfazilei.ro, care au stat de vorbă cu Mihai. Este cunoscut faptul că Mihai și Daniela s-au cunoscut într-un club, unde, așa cum era de așteptat, Cruduța a băut până „și-a pus în cap”, oferind un spectacol de zile mari. Galant nevoie mare, Mihai s-a oferit să o conducă acasă pe asistenta lui Capatos, numai că, ea nu a mai ajuns să doarmă în patul ei, ci în patul lui. A doua zi de dimineață, el a plecat la antrenamente, iar Cruduța a rămas dormind. Când s-a trezit, s-a îmbrăcat și a plecat acasă. De atunci, ea și Costea s-au mai întâlnit de două ori, dar strict ca prieteni, căci fotbalistul nu are nici cea mai mică intenție să aibă o relație cu Daniela. Cum nici Daniela nu are de gând să recunoască faptul că a fost doar o aventură de o noapte pentru preferatul lui Gigi Becali.