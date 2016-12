„Pot să simt mirosul de carne arsă şi sper că e de om“

Rocker-ul Morrissey:

„Pot să simt mirosul de carne arsă și sper că e de om“

Ştire online publicată Miercuri, 22 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Rockerul britanic Morrissey și-a întrerupt concertul pe care-l susținea pe scena festivalului Coachella, din California, pentru a protesta față de spectatorii care mâncau carne la grătar, informează New Musical Express. Morrissey, un vegetarian de neclintit, a fost dezgustat de mirosul de carne friptă care se simțea în zona rezervată publicului la festivalul Coa-chella, care se desfășoară în California. La jumătatea concertului său, vedeta s-a oprit în mijlocul unei piese, spunându-le spectatorilor: „Pot să simt mirosul de carne arsă și sper că e de om”. Câteva minute mai târziu, faimosul muzician a ieșit de pe scenă, la mijlocul cântecului „Some Girls Are Bigger Than Others”. El s-a întors la scurt timp, spunând: „Mirosul de animal ars îmi face greață. Pur și simplu n-am suportat”. Morrissey și-a continuat apoi concertul, interpretând cel mai recent single al său, „I’m Throwing My Arms Around Paris”, alături de alte piese precum „Ask” și „How Soon Is Now?”. Steven Patrick Morrissey, născut în 1959, a cunoscut inițial succesul ca lider al trupei The Smiths. Albumele sale solo s-au situat în fruntea topurilor britanice, prestigioasa revistă New Musical Express descriindu-l drept unul dintre cei mai influenți artiști.