Postul Kanal D, amendat pentru că a încălcat viaţa privată a Andreei Marin

Postul Kanal D, amendat pentru că a încălcat viața privată a Andreei Marin

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, astăzi, să amendeze cu 50.000 de lei postul Kanal D pentru două ediții ale emisiunii "Cancan TV", în care a fost încălcat dreptul la viață privată al vedetelor de televiziune Andreea Marin Bănică și Simona Gherghe, dar și al producătoarei Dana Mladin.Potrivit unei sesizări transmise CNA prin intermediul unui cabinet de avocatură, pe 1 septembrie, în jurul orei 21.30, Andreea Marin Bănică a mers împreună cu mama soțului ei și cu o prietenă la un restaurant din București, pentru a lua masa, cu o ocazie specială."După un timp, a venit la noi la masă o echipă a emisiunii «Cancan TV» (incluzând două persoane, cea cu microfonul în mână, numită Natalia Mateuț din câte am aflat ulterior, și cameramanul, a cărui cameră de luat vederi transmitea în direct). Le-am transmis clar că nu doresc să am nicio intervenție în emisiune și că trebuie să plece, pentru că sunt în cadrul intim. Cu toate acestea, am fost pusă fără voia mea în fața camerei, a luminii și a microfonului, precum și a domnișoarei insistente, care nu a acceptat că am refuzat clar orice tip de dialog. Ca jurnalist cu experiență, cunosc faptul că nu intră în practica și deontologia acestei meserii, nicidecum a obliga pe cineva să-ți răspundă la întrebări, cu atât mai puțin când acea persoană se află într-un cadru privat, așa cum eram noi, petrecând o parte a timpului liber", spune Andreea Marin Bănică în sesizare.