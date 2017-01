Posh Spice refuză prietenia lui Paris Hilton

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Bucuria Victoriei Beckham după mutarea în SUA riscă să fie umbrită de interesul acordat soțului ei de către starurile de la Hollywood. Paris Hilton, Lindsay Lohan și Britney Spears au declarat că fotbalistul este „fierbinte" și fac deja pariuri cine îl va cuceri prima. La auzul acestor bârfe, Posh Spice a luat foc. S-a enervat teribil și a spus că tinerele ar trebui să stea departe de bărbatul ei, dacă nu vor să aibă de suferit. „Deși are încredere în David, Victoria nu va tolera ca vreuna din fetele petrecărețe de la Hollywood să fie în preajma soțului ei. Vrea să fie totul clar de la început. David e un bărbat devotat familiei și aceste femei trebuie să-l uite cât mai repede", a declarat un apropiat al Victoriei pentru revista „Star". Săptămâna trecută, soția lui Beckham a taxat dur tentativa lui Paris Hilton de a deveni prietene. „Peste cadavrul meu", a spus Posh Spice, precizând că nu are de gând să umble fără lenjerie la petrecerile de la Hollywood.