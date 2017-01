Posh Spice organizează nunta lui Mel C

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Mel C, care este și însărcinată, și-a anunțat logodna cu Thomas Starr luna trecută, iar cei doi se vor căsători în luna iu-lie 2009. „Mel și Victoria au devenit foarte apropiate de când s-a reunit Spice Girls anul trecut. Ea știe că Victoria are prieteni și idei să facă o nuntă minunată”, a declarat o sursă. Victoria se pricepe să organizeze nunți, ea i-a dat sfaturi prețioase și actriței Katie Holmes, care s-a căsătorit, în 2006, cu Tom Cruise. Astfel, Posh Spice se va ocupa îndeaproape de cele mai mici detalii ale nunții lui Mel C. Nu ne-ar mira ca Sporty să o pună și nașă pe doamna Beckham, doar e o femeie cu dare de mână!