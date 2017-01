Playboy îşi va închide birourile din New York

Playboy își va închide birourile din New York

Sâmbătă, 28 Martie 2009

Grupul Playboy își va închide birourile din New York la 1 mai, ceea ce va însemna eliminarea anumitor posturi, în cadrul unei operațiuni de reducere a costurilor, a anunțat, luni, purtătorul de cuvânt al revistei pentru adulți, Martha Lindeman, informează AFP. „Suntem în proces de închidere a birourilor din New York, scopul fiind acela de a regrupa publicațiile noastre tipărite și on-line la Chicago”, a precizat Mar-tha Lindeman. Aceasta a adăugat că grupul a propus celor aproximativ 100 de angajați din New York să se alăture celor din Chicago, dar mare parte dintre ei nu au dorit să se mute și au preferat să părăsească compania. Odată realizată această operațiune, Playboy își va menține o prezență editorială și comercială minimă la New York, a adăugat purtătorul de cuvânt. Compania Playboy Enterprises a înregistrat pierderi de peste 100 de milioane de dolari în al patrulea trimestru al anului 2008, ca urmare a deprecierii activelor. Playboy a anunțat că va lua măsuri de restructurare în primele două trimestre ale anului 2009. Revista lui Hugh Hefner a apărut în anul 1953 și a publicat, de-a lungul timpului, fotografii nud ale unor celebrități printre care Marilyn Monroe, Kim Basinger, Drew Barrymore și Pamela Anderson.