Pink, internată de urgenţă

Pink, internată de urgență

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Pink a fost internată, joi, într-o clinică din Los Angeles, din cauza unei gastroenterite virale. „Mama mea a fost infirmieră la camera de urgențe de când mă știu - acum, deși mi-au dat un halat și m-au conectat la o sondă intrave-noasă, sunt o fată fericită. Gastroenterita virală e o treabă urâtă, dar morfina nu e“, a scris Pink pe site-ul de socializare Twitter, conform contactmusic.com, unde a postat și o fotografie în care poate fi văzută zâmbind, deși are o sondă intravenoasă în unul dintre brațe. Pink, pe numele real Alecia Beth Moore, are 32 de ani și este o cântăreață câștigătoare a două premii Grammy, care a devenit celebră în 2000 datorită albumului „Can’t Take Me Home”.Recunoscută pentru stilul îndrăzneț în care se îmbracă și pentru sound-ul puternic, Pink este cunoscută și ca fiind o militantă pentru drepturile animalelor. În viața personală, este căsătorită cu Carey Hart, cu care are o fetiță, Willow Sage Hart, în vârstă de un an.