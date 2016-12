Pink, însărcinată cu cel de-al doilea copil!

12 Mai 2014

Pink și-a dorit mereu cinci copii, iar visul îi va deveni realitate. Cântăreața de 34 de ani e gravidă cu cel de-al doilea copil, conform revistei OK! America.Potrivit unei surse, Pink și soțul ei, Carey Hart, erau foarte drăgăstoși la o ieșire în New York, iar bărbatul i-a masat constant abdomenul vedetei. În plus, Pink are o burtică din ce în ce mai vizibilă.Conform Daily Mail, reprezentantul lui Pink nu a vrut să comenteze: "Nu vorbesc despre viața ei personală"