Pink este însărcinată

Joi, 18 Noiembrie 2010

Cântăreața Pink și soțul ei, Carey Hart, vor avea un copil, cântăreața americană confirmând faptul că este însărcinată, marți, în emisiunea de televiziune prezentată de Ellen DeGeneres, infor-mează accesshollywood.com În timpul acestui interviu, ocazionat de lansarea noului disc al artistei americane, intitulat „Greatest Hits… So Far!!!”, Pink a confirmat faptul că așteaptă venirea pe lume a primului ei copil. „Serios, care crezi că este motivul care te face să fii atât de strălucitoare acum?”, a întrebat Ellen DeGeneres. „Pot fi multe motive. În aceste zile mănânc pentru două persoane”, a răspuns cântăreața. Pink a declarat, totodată, motivul pentru care nu a dorit să confirme mai devreme această sarcină, deși zvonurile pe această temă circulau deja în presa internațională de câteva săptămâni. La fel ca multe alte femei, inclusiv Mariah Carey - care a anunțat recent că și ea este însărcinată -, Pink i-a mărturisit gazdei emisiunii „Ellen DeGeneres Show” că în trecut a suferit un avort spontan. „Nu am vrut să vorbesc despre acest lucru, deoarece eram cu adevărat nervoasă și am suferit în trecut un avort spontan”, a spus cântăreața. Pink nu cunoaște deocamdată sexul bebelușului ei, însă medicul artistei i-a spus că ar putea fi o fetiță.