Pictorial incendiar cu Roxana Nemeş!

Pictorial incendiar cu Roxana Nemeș!

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Nemeș a realizat de curând un pictorial inedit în Castelul de gheață de la Bâlea Lac, primind astfel titlul de "Regina de gheață".Însă pentru ca acest lucru să fie posibil, blonda a ținut un regim drastic. A durat nouă zile și este o dietă de detoxifiere a corpului, în urma căreia se scapă rapid și de câteva kilograme în plus."Am făcut nouă zile de detoxifiere cu aloe vera, după un program pe care mi l-a recomandat mama mea, care se ocupă cu așa ceva. Am luat gel de aloe vera pură, cu apă. Primele două zile doar asta am 'mâncat'. Din a treia zi am avut voie între 400 și 600 de calorii pe zi, seara. Am mâncat piept de pui la grătar cu salată sau salată simplă, depinde. În rest, am băut dimineața un shake de aloe, apoi, de patru ori pe zi, am luat gelul cu apă", a mărturisit fosta vedetă Playboy, scrie showbiz.ro.