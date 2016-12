Pianul din filmul "Casablanca", scos la licitaţie pentru 1.200.000 de dolari

Pianul din filmul "Casablanca", scos la licitație pentru 1.200.000 de dolari

Ştire online publicată Marţi, 27 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pianul din celebrul film american "Casablanca", premiat cu Oscar pentru el mai bun film, cel mai bun scenariu și cel mai bun regizor, în 1944, va fi scos la licitație în luna decembrie, la New York, au anunțat marți reprezentanții casei Sotheby's.Prețul pianului, la care personajul Sam a interpretat piesa "As Time Goes By" pentru Rick (Humphrey Bogart) și Ilsa (Ingrid Bergman), la Paris, ar putea ajunge la suma de 1.200.000 de dolari.Licitația, care va avea loc pe 14 decembrie, marchează cea de-a 70-a aniversare a filmului "Casablanca", clasat pe locul al treilea într-un top al celor mai bune pelicule americane din toate timpurile, după "Cetățeanul Kane/ Citizen Kane" și "Nașul/ The Godfather".