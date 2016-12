Petru Buiuca îşi face site de reţete culinare

Petru Buiuca își face site de rețete culinare

Ştire online publicată Marţi, 12 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Petru Buiuca, câștigătorul emisiunii „MasterChef” de pe Pro Tv, lucrează de zor la un site culinar în care va investi, cel mai probabil, câteva sute de euro.Tânărul le-a cerut prietenilor săi de pe Facebook câteva păreri în ceea ce privește noul său proiect.„Lansez un site culinar și am nevoie de ajutorul vostru. Ce ați dori să citiți acolo? Rețete de bucătărie, materiale ajutătoare cu sfaturi practice sau interviuri cu oameni pasionați de gătit?”, a întrebat Buiuca.Cu această ocazie, bucătarul le-a mărturisit fanilor de pe rețeaua de socializare că, din premiul de 50.000 de euro pe care l-a câștigat, va investi și într-un laptop, întrucât cel pe care îl are acum este complet depășit de tehnologie.„Laptopul meu este ca un câine la bătrânețe. Are cinci ani. Se blochează o dată la cinci minute”, a mai scris el.