Peter Gabriel a refuzat prezenţa pe scena Oscarurilor

Peter Gabriel a refuzat prezența pe scena Oscarurilor

Ştire online publicată Luni, 16 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Muzicianul britanic a refuzat propunerea organizatorilor galei Oscar de a interpreta, în cadrul ceremoniei, un minut din melodia sa „Down to Earth”, nominalizată la categoria Cel mai bun cântec original, potrivit AFP. „Intenția mea era să cânt întreaga melodie, însă organizatorii mi-au spus că, din rațiuni ce țin de televizarea ceremoniei, va trebui să mă limitez la doar 65 de secunde. În aceste condiții, am hotărât să mă retrag, așa că nu voi mai cânta deloc”, a explicat Gabriel, care, vineri, a împlinit 59 de ani. Piesa „Down to Earth” este inclusă pe coloană sonoră a peliculei „Wall-E” - creditată cu mari șanse la Oscarul pentru cel mai bun film de animație al anului. Gala de decernare a premiilor Oscar, ajunsă anul acesta la cea de-a 81-a ediție, va avea loc la Teatrul Kodak din Los Angeles. Festivitatea va fi transmisă în direct, în versiune originală nedublată, de HBO România, pe 23 februarie, la ora 3.00.