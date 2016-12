Pete Doherty: „Amy şi cu mine am fost amanţi”

Pete Doherty: „Amy și cu mine am fost amanți”

Ştire online publicată Marţi, 27 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pete Doherty a dezvăluit într-un interviu, recent, că a avut o relație cu Amy Winehouse, moartă la doar 27 de ani, în iulie 2011.„E dificil pentru mine să recunosc acest lucru, dar așa este, e adevărat. Amy și cu mine am fost amanți. Am iubit-o atunci și o iubesc încă și acum. Dar, spre sfârșitul relației noastre, așa cum doar iubiții pot să o facă, ea devenise destul de rea și de nemiloasă față de mine”, a mărturisit Pete Doherty.„Era micuță din punct de vedere fizic și era tot mai fragilă. Nu am văzut-o nici măcar o dată să mănânce hrană solidă, bea doar milkshake-uri”, a povestit Doherty, solistul trupei The Libertines.Pete Doherty a avut o relație și cu celebra Kate Moss.După ce a încheiat-o cu Kate Moss, acesta s-a logodit cu românca Iriana Lăzărescu, prietena fostei.„S-a terminat, dar încă mai țin la Kate. Este atât de greu să vorbești despre o persoană iubită de care te-ai despărțit. Este greu să retrăiești acele sentimente. Azi spun că s-a terminat, dar dacă ar veni la mine și ar țipa ok încăpățânatule, să mergem, nu știu ce aș face. Aș merge, dar nu cu ea. Aș vrea să plec undeva departe și să-mi plâng durerea. S-a terminat. S-a dus”, declara Pete în anul 2008.