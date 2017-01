Prima ediție românească de muzică electronică Creamfields

Peste zece DJ vor mixa timp de 15 ore la Saturn

07 Mai 2008

Peste 10 DJ români și străini vor mixa timp de 15 ore pe plaja „Adras” din Saturn la prima ediție românească a festivalului de muzică electronică Creamfields, care va avea loc pe 2 august, anunță organizatorii, DMB Music Records. Cel mai important festival de muzică dance și electronică din lume, Creamfields, ajunge în 2008 pentru prima dată și în România, când împlinește 10 ani de existență. Primele nume confirmate pentru ediția românească, ce se va desfășura timp de 15 ore pe plaja „Adras“, din Saturn, sunt David Guetta, Christopher Lawrence, Seb Fontaine și Tall Paul. David Guetta este unul dintre cei mai renumiți producători și DJ ai momentului, care semnează, printre altele, hit-ul „The World Is Mine”. De la Ibiza la Miami, Guetta a fost rezident al unora dintre cele mai faimoase și populate cluburi. Câștigător al premiului Best DJ la Dancestar USA 2002 Awards și unul dintre cei mai bine clasați în DJ Mag Top 100, Christopher Lawrence este recunoscut la nivel mondial ca unul dintre cei mai buni DJ și producători. A fost nominalizat la premiile Grammy și a fost invitat să mixeze live la posturi de radio de renume ca BBC Radio1, în emisiunea Essential Mix, și Ministry of Sound Radio. După ce a trecut pe la clubul Cream din Ibiza, în 2000, Seb Fontaine s-a alăturat echipei BBC Radio 1, unde show-urile sale au devenit puncte de reper în programele postului. Seb Fontaine aparține elitei de DJ-i internaționali. Prietenii glumesc spunând despre el că are muzica dance în sânge, pentru că a fost conceput în Ibiza, mama sa fiind tot DJ. Tall Paul este un alt nume important pe piața mondială a DJ-ilor din ultimii 10 ani. Set-urile sale combină mai multe stiluri de muzică, printre care house, progressive și trance. Creamfields este un maraton al unora dintre cele mai mari trupe și cei mai cunoscuți DJ de muzică electronică și dance. A început în Anglia, în 1998, la Winchester. Au urmat ediții la Liverpool și Daresbury - Cheshire, iar din 2001, festivalul s-a extins și în Irlanda, Belgia, Spania, Portugalia, Cehia, Polonia, Rusia, Turcia, Mexic, Argentina, Brazilia și Chile. Anual au loc peste 300 de evenimente sub marca „CREAM”, conceptul de la care a pornit festivalul și care s-a născut în clubul Nation din Liverpool, în 1992. La aceste evenimente participă an de an peste 6.000.000 de oameni în întreaga lume.