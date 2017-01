Peste 5.000 de voluntari au pozat nud în faţa Operei din Sidney

Peste 5.000 de voluntari au pozat nud în fața Operei din Sidney

Marţi, 02 Martie 2010

Aproximativ 5.200 de australieni dezbrăcați de inhibiții și de haine s-au îmbrățișat ieri pe treptele emblematicei clădiri a Operei din Sidney și au pozat pentru celebrul artist Spencer Tunick, cu ocazia Gay and Lesbian Parade, informează Associated Press, consultat de Agerpres. Persoane de toate vârstele au pozat în zori pe treptele celebrei clădiri în formă de scoică. Intitulat The Base (Fundația), evenimentul, obișnuit pentru fotograful american, a atras de două ori mai mulți voluntari decât se aștepta și a fost organizat cu câteva zile înaintea marii parade Gay and Lesbian, care va avea loc sâmbătă pe străzile orașului Sidney. Tunick, cunoscut pentru celebrele fotografii cu mulțimi de oameni goi, i-a pozat pe participanți timp de mai mult de o ora din diferite unghiuri și poziții. „A fost dificil să îi conving pe participanții heterosexuali să îi îmbrățișeze pe cei homosexuali” a glumit Tunick. „Așa că am fost foarte fericit la cadrele finale când participanții în sfârșit dezinhibați s-au îmbrățișat și s-au sărutat cu prietenie, un sărut plin de dragoste în fața acestei impunătoare clădiri” a mai adăugat el.